25.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Неутешительная статистика: 80 % пойманных в 2017 году украинских казнокрадов остались безнаказанными

Из пойманных на горячем в течение 2017 года более 9,4 тыс. коррупционеров судебные приговоры получили менее 1,7 тыс., при этом подавляющее большинство получили условные сроки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в сегодняшнем интервью киевскому изданию «Сегодня».

«В прошлом году мы задержали рекордное количество коррупционеров при получении или вымогательстве взяток. Взяли на горячем 9425 лиц! Из них 1692 человека осуждены! Это более, чем в три раза больше, чем за любой другой год. Да, там в основном условные сроки, реально очутилось в тюрьме 107 человек», — сказал Луценко.

Он отметил, что у судей есть возможность присуждать сроки ниже нижнего предела, однако в 2015 году Верховная Рада приняла решение запретить в коррупционных преступлениях давать срок ниже нижнего предела. Поэтому сейчас генпрокуратура проводит проверку, сколько из упомянутых 1 тыс. 692 человек совершили преступления после 2015 года.

«Если таковые есть, а я уверен, что их там не менее половины, то это означает, что судьи приняли незаконные решения. И я обещаю… что во всех таких случаях прокуратура начнет уголовное преследование судей, принявших заведомо неправомерные решения», — заявил Луценко.