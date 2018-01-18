18.01.2018, Москва, Елена Острякова

2 934 просмотров

Никто не позволит Украине аннулировать Минские соглашения

Единственное, по поводу чего существует общенациональный консенсус на Украине – это Минские соглашения. Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил политолог Ростислав Ищенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Их все поголовно считают ненужными. Противники нынешнего режима исходят из того, что было бы прекрасно, если бы началась война с Россией. Россия быстро бы укантропупила нынешний режим, и в стране все стало бы прекрасно. Нынешний режим считает соглашения ненужными, потому что в их рамках он не может решить вопрос реинтеграции Донбасса. Выполнение этих соглашений несет угрозу дестабилизации для него», — сказал Ищенко.

Поэтому, полагает политолог, принятый сегодня закон «деоккупации Донбасса» власть будет пытаться использовать для деактуализации Минских соглашений. Однако сделать это Украине никто не даст.

«До тех пор, пока украинское государство существует, апеллирует к Европе с просьбой о деньгах, к Штатам – об оружии, оно должно будет играть по правилам. Они могут затягивать и саботировать выполнение Минских соглашений как угодно долго, но никто не позволит его им аннулировать. Другой момент, что существование украинского государства уже настолько формально, что в один момент может прекратиться. Тогда Минские соглашения просто некому будет выполнять», — сказал Ищенко.