07.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Нищая Украина дала миру семерых супербогатеев

Семь украинских бизнесменов вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров по версии американского журнала Forbes, который был обнародован сегодня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Самое высокое место в нем традиционно занимает владелец группы СКМ Ринат Ахметов. Его активы журналисты оценили в $5,5 млрд (в прошлогоднем рейтинге было $4,6 млрд), что позволило ему подняться на 334 место в свежем рейтинге (в прошлогоднем рейтинге было 359-е).

На 1477-е место в рейтинге со 1678-го поднялся владелец Ferrexpo Константин Жеваго, его капитал вырос с $1,4 млрд до $1,6 млрд.

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Владелец «Мироновского хлебопродукта» Юрий Косюк занял 1561 место с состоянием $1,5 млрд.

Активы Виктора Пинчука оцениваются в $1,4 млрд, он занимает 1650 место; активы совладельца группы «Приват» Геннадия Боголюбова — $1,2 млрд, он 1867-й.

Игорь Коломойский и Вадим Новинский (который вернулся в ряды миллиардеров) с состоянием $1 млрд расположились на 2124 месте.

Рейтинг впервые возглавил основатель и CEO онлайн-ритейлера Amazon.com Джефф Безос.

Кроме того, он стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $100 млрд — по оценке журнала, ему принадлежат активы на $112 млрд.

Дж.Безос вошел в тройку богатейших людей мира только год назад, и его лидерство стало возможным благодаря росту акций Amazon на 60% в 2017 году, в результате чего он стал богаче на $39 млрд.

На втором месте в рейтинге находится сооснователь Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $90 млрд, год назад занимавший первую строчку, на третьем — инвестор Уоррен Баффет с $84 млрд.

Самым состоятельным человеком Европы стал президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно: он и его семья владеют $72 млрд. На пятом месте в рейтинге находится глава Facebook Марк Цукерберг с $71 млрд. На шестую строчку опустился основатель и глава ритейлера Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, и другие) Амансио Ортега с состоянием $70 млрд.

Первой двадцатке самых богатых людей мира принадлежит $1,2 трлн, или 13% совокупного состояния всех участников рейтинга. В верхней части списка оказались всего две женщины — наследница сети магазинов Wal-Mart Элис Уолтон ($58,5 млрд) и владелица 33% акций L’Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс ($42,2 млрд).

Всего в рейтинг в этом году вошли 2,2 тыс. миллиардеров из 72 стран и территорий мира, их среднее состояние составляет $4,1 млрд. Больше всего в списке американцев (585 человек), на втором месте материковый Китай с 373 миллиардерами. В общей сложности участниками рейтинга принадлежит $9,1 трлн.