25.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Новая волна роста цен захлестнёт Украину

Повышение цены электроэнергии для предприятий Украины решением нового состава национального регулятора приведет в росту цен на все товары и услуги и отграничит рост зарплат.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил Алексей Кучеренко, экс-министр ЖКХ 2007-2010, председатель «Союза собственников жилья Украины», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что произошло: в конце года под шумок подняли тариф на 15%. Двумя шагами – с 1 января 9%, с 1 апреля – 6%. Для небытовых потребителей, т.е. не для населения. Понятно, что больше всего нагрузка ляжет на малый и средний бизнес. Для некрупных предприятий очень серьезно выросли тарифы на электроэнергию. Понятно, что все это сразу ляжет в себестоимости продукции, в ценах на любую услугу, на любой товар, на все, что производится.

Я вполне допускаю, что некоторые работодатели готовы были повышать зарплаты, исходя из реалий, но, поскольку рост цены электроэнергии съест эту часть потенциальной прибыли, то, соответственно, это не даст повышать зарплаты», — сказал эксперт.

Кучеренко обратил внимание, что ответственность за принятие решения о повышении тарифов несут члены регулятора, назначенные Петром Порошенко.

«Вот, придумали они какой-то новый «Роттердам», обосновали его, решили повысить в соответствии с ним цену на электроэнергию. И под шумок два новых члена комиссии, доназначенных президентом, два клоуна (иначе я не могу их назвать, потому что не верю, что человек сознательный в таких условиях может стать подписантом вот этих сотен решений, которые накопились во время вынужденного простоя) подмахнули эти решения одним голосованием, как обычно, без единого воздержавшегося.

Что интересно – за три года – ни одного воздержавшегося. Такой вот коллегиальный орган; мне интересно – европейские наши кураторы именно таким видели себе создание этого независимого, коллегиального регулятора?» — рассуждает экс-министр.