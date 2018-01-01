01.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Новороссия-ТВ наступает — новогодняя паника в украинских соцсетях

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин недоволен тем, что украинские телеканалы продолжают показывать накануне Нового года советские фильмы.

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«Сижу на кухне, делаю майонез, переключаю каналы. Почти на всех — советские фильмы. Неужели у всех перед Новым годом ностальгия по СССР просыпается? Или это мне одному так кажется? P.S. «Три орешка для Золушки» совсем советским можно не считать», — написал Климкин у себя в Twitter.

В комментариях к записи многие пользователи поддержали министра.

«Это же не народ программу передач расписывает, а шайка антиукраинских совкодрочеров и московитских прихвостней. Все эти Рыго-тимошенки и прочее дерьмо. Вот и все объяснение», — писали одни..

«Мы сами все в шоке. О какой информационной политике во время войны можно говорить, когда третий день подряд по всем «украинским» каналам показывают совково-российское дерьмо», — возмущались другие.

В обсуждения также бросили ссылку на пост западноукраинского издателя и писателя Юрия Винничука, который пожелал смерти родному телевидению.

«Дорогое украинское телевидение. В Новом году я желаю только одного: чтобы ты наконец сдохло! Иначе мне никак не удастся отличить укрТВ от ТВ Новороссии», — возмутился Винничук.

Отметился в комментариях и бывший российский журналист Олег Панфилов, получивший гражданство Грузии.

«И вдруг Рошен опять становится фабрикой имени Карла Маркса», — написал Панфилов.

«Тпфу-тпфу на вас, не дай бог», — пришли в ужас украинские пользователи.

Недовольны читатели главы МИД Украины и тем, что на укрианском ТВ продолжают показывать не только советские, но и современные российские фильмы.

«А как вам это. Завтра в эфире телеканала «Україна»кинишка с путинской пропагандоншей Екатериной Стриженовой — ярой рашисткой и украинофобкой, ведущей ватных гавношоу. С Новым Годом, Украина! Со старыми мордами!», — обратился к Климкину один из «патриотов».

Впрочем, были и другие мнения:

«Почему только перед Новым годом? Люди уже 26 лет мечтают о возвращении к нормальной человеческой жизни, какая была в СССР. Что мы видим с 1991 года? Нищету, разруху, бандитизм, неуклонную деградацию… Теперь ещё война и непосильные тарифы. Так о чём людям ещё ностальгировать?»

«Да создай ТВ для бандерлогов и дрочи на него вместе с ними, курский парень», — предлагали Климкину, напоминая, что сам он русский родом из Курска.