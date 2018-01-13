13.01.2018, Донецк, Юрий Ковальчук

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Новые подробности издевательств Киева над пленными

Обмен военнопленными, состоявшийся 27 декабря 2017 года между Украиной и ЛДНР, предсказуемо вызвал не только восторги, но и критику. Причем часто критику незаслуженную.

Состоявшийся обмен является однозначной победой для ЛДНР и России, как одной из гарантов Минских соглашений.

А ещё, на секундочку, невероятным счастьем для сотен обменянных людей, членов их семей, друзей, однополчан и т. д. И поглумиться над этим счастьем ради громкого поста в бложике является как минимум колоссальным свинством.

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Да, киевские иудушки навредили, где смогли и включили в список множество сомнительных кандидатур. Да, в плену все еще огромное количество ополченцев и политзаключенных. И все равно это победа, оценить которую по достоинству может лишь тот, кто своими глазами видел, как отчаянно Киев сопротивлялся этому обмену.

Было невероятно хорошо наблюдать за мучениями следователей СБУ, по мере того, как они убеждались, что обмен все-таки состоится, и жертва ускользает из рук, вместо того, чтобы «строить Русский мир в тюрьме лет 12». Слушать, как менялась их риторика от «на обмен и не надейся» до «мы тебя скорее зачистим, чем обменяем» и, наконец, до последних унылых увещеваний обязательно вернуться «домой», на Украину, если «там не понравится». Потому что Порошенко помиловал.

К сожалению, на эту сказку купилось немало людей. Кто-то отказался от обмена в надежде на помилование от Порошенко. Многие — в надежде вернуться к своим семьям, отсидев до «звонка» – Киев включил в список множество людей, окончание срока которых наступало через месяц-два после обмена или даже накануне этого счастливого дня.

Вероятно, те из них, кто не успеет скрыться от силовых структур, вскоре снова окажутся за решеткой и, может, даже войдут в следующие списки. И в очередной раз докажут, что верить нынешнему украинскому правительству – безумие.

Чтобы понять, что Киев недоговороспособен, достаточно посмотреть на то, как формировался список военнопленных. Ведь именно из-за козней Киева обмен раз за разом откладывали с сентября 2016 года, в связи с чем страдали не только сторонники ЛДНР, но и пленные украинские «лыцари».

В список активно вносили не только тех, кто должен был вот-вот освободиться, — «бытовых сепаратистов», погрешивших против «нэньки» постами в соцсетях и демотиваторами, или «телефонистов» — людей, допустивших в телефонных беседах неосторожные высказывания о перемещении войск. Украина активно пыталась наполнить его уголовниками – желательно с луганской или донецкой подпиской.

В итоге как ни боролись с этой бедой донецкие и луганские омбудсмены, Киев таки прислал «в нагрузку» изрядное количество уголовников. Кому-то из-за прописки к грабежу и наркотикам приписали терроризм, оружие или участие в НВФ (не путать с МВФ, хотя нечто общее есть) – незаконных вооруженных формированиях. Старательно подбирали под указанные в запросах ЛДНР данные уголовников-однофамильцев и, вопреки их слезным просьбам и жалобам в разные там «Красные кресты», паковали в автобусы и везли на линию разграничения.

Кстати, тлетворное влияние Киева неотразимо – под его воздействием даже филантропы из «Красного креста» начинают дурно попахивать. В Харькове нуждающимся в теплых вещах военнопленным «крест» раздал тюремную робу. Кажется, большая ее часть так и осталась в Харьковском СИЗО.

Вообще непонятно, как можно серьезно относиться к обещаниям Киева? Достаточно посмотреть на его функционеров, послушать их. Например, в Харьковском СИЗО Ирина Геращенко не стесняясь заявляла обеспокоенным отсутствием документов пленным, что украинские паспорта им не нужны, потому что они не любят Украину. Взамен обещала перед обменом под присмотром военных прочесть им лекцию по истории Украины и выдать по учебнику Вятровича. Недовольным угрожала исключить их из списка и не обменять.

Поэтому остается только удивляться недальновидности тех, кто отказался от обмена. Впрочем – это частности. Так же, как и привезенные в Республики случайные люди, которых постепенно отсеют, и заброшенные Киевом «сюрпризы».

Главное, что значительное количество тех, кто еще в 2014 году боролся с Киевом, сегодня оказались в безопасности. Москва в очередной раз доказала свою способность навязывать Киеву хотя бы приблизительное соблюдение Минских договоренностей. Республики получили положительный опыт в политической борьбе с явно бесноватым противником, а также немало верных сторонников.

Но самое главное, все-таки, то, что все эти люди наконец-то оказались дома.