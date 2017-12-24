24.12.2017, Киев, Максим Карпенко

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«Обезьяноподобные мордовороты»: Украинцы в шоке, как их изображают в США

Проворовавшихся украинских чиновников-коррупционеров высмеивает даже западная пропаганда, а в американских фильмах показывают «обезьяноподобных мордоворотов». Об этом в эфире UkLife заявил известный украинский шоу-мен, продюсер Дмитрий Чекалкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, украинский кинематограф еще может издеваться над собственной ментальностью, но западному, а, тем более, российскому, этого делать никак нельзя.

«Как изображают украинцев сегодня даже в американских фильмах? Что это тоже такие чинуши-мордовороты, взяточники, бандиты с такими неприятными повадками. Какими-то обезьяньими, человекообразными. Все взяточники, чиновники, проигрывающие в казино. Это стереотип, который утверждается, в том числе, к сожалению, американской массовой культурой в сознании.

Может это и оправданное представление, но одно дело, когда мы сами высмеиваем в себе такие проявления негативные, а другое дело, когда наш самый подлый и коварный враг продолжает навязывать эти стереотипы, российская пропаганда, в своих самых популярных продуктах», — заявил Чекалкин.