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Осознав неизбежное, Киев взял курс на отторжение Донбасса
В минувшем году киевский режим, на словах заявляя обратное, приложил максимум усилий, чтобы отдалить Донбасс от Украины.
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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
«В 2017 году по умолчанию фактически был взят курс на отторжение Донбасса. В пользу этого говорит участие власти в торговой блокаде, которая рвала экономическую связь Донбасса с Украиной, замораживание социальных выплат живущим на неподконтрольных территориях гражданам Украины, хотя против этого протестовали наши европейские партнеры», — отметил политолог.
Кроме того он напомнил о законодательных инициативах «картельной партии власти», которые были направлении на поражение в правах людей, живущих на неподконтрольных территориях, и «приравнивание их к коллаборантам«.
«Так за людей и за территории не борются. Власть не может этого сказать, но, по сути, делала все так, что в 2017 году Донбасс не стал ближе, а, наоборот, отдалился от Украины», — резюмировал Золотарев.
Метки: Андрей Золотарев
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