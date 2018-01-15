 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
15.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Донбасс, Политика, Украина

Осознав неизбежное, Киев взял курс на отторжение Донбасса


В минувшем году киевский режим, на словах заявляя обратное, приложил максимум усилий,  чтобы отдалить Донбасс от Украины.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«В 2017 году по умолчанию фактически был взят курс на отторжение Донбасса. В пользу этого говорит участие власти в торговой блокаде, которая рвала экономическую связь Донбасса с Украиной, замораживание социальных выплат живущим на неподконтрольных территориях гражданам Украины, хотя против этого протестовали наши европейские партнеры», — отметил политолог.

Кроме того он напомнил о законодательных инициативах «картельной партии власти», которые были направлении на поражение в правах людей, живущих на неподконтрольных территориях, и «приравнивание их к коллаборантам«.

«Так за людей и за территории не борются. Власть не может этого сказать, но, по сути, делала все так, что в 2017 году Донбасс не стал ближе, а, наоборот, отдалился от Украины», — резюмировал Золотарев.

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