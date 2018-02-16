16.02.2018, Киев, Игорь Петров
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Выборы, Киев, Общество, Политика, Украина

Оставшихся на свободе сторонников Саакашвили призвали выйти на новый марш против Порошенко


Сторонники Саакащвили опять хотят требовать отставки Петра Порошенко и выйдут на новую акцию в центре Киева.

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Об этом в эфире телеканала ZIK заявил скандальный нардеп Семен Семенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, что Петр Порошенко является угрозой национальной безопасности. Я – депутат, которого выбрали чтобы он говорил людям правду. Я вялюсь первым заместителем главы парламентского комитета по безопасности и обороне. Так вот, я считаю, что действия нынешнего президента, коррупция, разложение страны, вот эти вот все Мальдивы, циничное попрание нравственности, во время войны не должен вести себя так главнокомандующий, они перешли всякую межу. Поэтому 18 февраля я, вместе с теми хлопцами, которые остались на свободе, кто выйдет на свободу, будем на Крещатике. У нас там собираются люди, десятки тысяч людей, которые считают, что Порошенко должен уйти в отставку», — сказал он.

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