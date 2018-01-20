20.01.2018, Киев, Владимир Гладков
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Донбасс, Общество, Политика, Пропаганда, Спорт, Украина

Освобождённым из плена луганским пособникам «правосеков» дали работу в Федерации футбола Украины


Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко предложил освобождённым по обмену с ЛНР бывшим пленным ультрас луганской «Зари» работу в спортивной организации.

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Об этом сообщается на официальном сайте ФФУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сразу после обмена пленными президент ФФУ пригласил освобождённых ультрас  на финал Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 26 мая в Киеве.

«Чтобы помочь патриотам, Андрей Павелко предложил им трудоустройство в Федерации футбола Украины, а именно – работу с болельщиками и координацию социальных программ ФФУ для детей-переселенцев и поддержки воинов АТО», – говорится на сайте.

Влад Овчаренко и Артём Ахмеров были задержаны МГБ ЛНР за связи с «Правым Сектором». Представителей ультрас бывшего луганского клуба «Заря», после помилования главой Республики, освободили в ходе обмена пленными с украинской стороной.

Напомним, ранее один из пособников «правосеков» грозился вернуться в ЛНР и отомстить всем, кто, по его мнению, его обидел.

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