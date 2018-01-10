10.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Первой жертвой европейского иска к РФ станет Украина

Решение арбитражного суда по иску ЕС к России, в котором оспаривается ограничение поставок европейской свинины, станет прецедентным. Об этом в эфире радио «Вести ФМ» заявил политолог Алексей Мухин.

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«Ожидается, что это будет прецедентное решение, и в дальнейшем нас можно будет ставить на деньги. Но эта палка о двух концах, потому что Евросоюз первым объявил санкции против России. Поэтому первой по прецедентному иску падет Украина. Она разгулялась по полной, запрещая российские товары. Потом одна за другой будут падать другие страны, которые присоединились к санкциям. Здесь нужна грамотная юридическая поддержка», — сказал Мухин.

В том случае, если в Европе будут принимать решения только против России, игнорируя другие прецеденты, политолог предлагает выйти из ВТО.

«Хотя есть вероятность, что арибтраж начнет штамповать политические решения. В этом случае нам нужно заморозить наше членство в ВТО, а потом и уйти оттуда на фиг», — полагает эксперт.

Напомним, что Европейский союз объявил о намерении потребовать у России выплаты 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения на ввоз свинины. Требование ЕС уже передано в арбитражный суд, который примет решение о справедливости иска. Если решение будет положительным, то суд определит возможность применения данной меры против Москвы.

Согласно постановлению ВТО, Россия ввела «неправомерный» запрет на импорт свинины из Евросоюза. Запрет сильно ударил по фермерам из Дании, Германии и Нидерландов. В свою очередь для Москвы запрет стал импульсом для развития мясного производства