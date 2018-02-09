09.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Плоды Майдана: Запорожский автозавод на грани банкротства

Крупное украинское автомобилестроительное предприятие «Запорожский автомобильный завод» на грани закрытия из-за политики деиндустриализации, запущенной на Украине с приходом постмайданной власти. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил телеведущий Вячеслав Пиховшек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, именно работники промышленных предприятий должны были стать первыми, кто устроил забастовки против власти, пришедшей после Майдана.

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«В пресс-службе Запорожского автомобильного завода заявляют о критическом положении ЗАЗа, что завод закончил 2017-й год с большими убытками. 170 миллионов гривен убытков за девять месяцев, что по состоянию на январь у ЗАЗа только задолженность по кредитам около трех миллиардов гривен и еще 24-х миллионов долларов…

Это один из неизбежных этапов деиндустриализации Украины, который является следствием Евромайдана. Потому что только продуманная индустриально-промышленная политика могла позволить Запорожскому автомобильному заводу, как и другим автомобильным предприятиям Украины, выжить.

Сейчас молох великого рынка сминает их, поскольку мы живем во время политического и экономического беспредела и запорожские работники должны были быть теми, кто первыми протестовал бы против так называемого Евромайдана, который запустил процесс деиндустриализации Украины» — заявил Пиховшек.