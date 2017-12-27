 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
27.12.2017, Донецк, Анастасия Самойлова
  2 641 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Под Горловкой начался первый этап обмена пленными


По последним данным, полученным от корреспондента «ПолитНавигатора», находящегося на месте событий, автобусы с украинскими военнопленными проследовали в серую зону. Первая партия пленных из Луганска уже проследовала на обмен.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

В связи со сложившейся ситуацией, первая группа в числе 16 военнопленных, находившихся на территории ЛНР, будут переданы не в договорённом ранее месте обмена – посередине буферной зоны, а в непосредственной близости к КПВВ «Майорск», подконтрольному Киеву.

Отметим, что ранее в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщалось о том, что в районе КПВВ произошло ЧП:

«Около 14:00 (мск) пожилая женщина, ожидающая вывоза из буферной зоны, потеряла сознание. Врачи дежурившей в районе КПВВ со стороны ДНР кареты скорой помощи оказали первую медицинскую помощь и повезли женщину в ближайшую республиканскую больницу», – заявляют в представительстве ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.

Напомним, корреспондент «ПолитНавигатора» ранее сообщал, что украинская сторона нарушила процедурные договорённости и допустила скопление гражданских лиц и транспорта в буферной зоне, из-за чего они оказались заложниками очередного нарушения договорённостей украинской стороной.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть