27.12.2017, Донецк, Анастасия Самойлова

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Под Горловкой начался первый этап обмена пленными

По последним данным, полученным от корреспондента «ПолитНавигатора», находящегося на месте событий, автобусы с украинскими военнопленными проследовали в серую зону. Первая партия пленных из Луганска уже проследовала на обмен.

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В связи со сложившейся ситуацией, первая группа в числе 16 военнопленных, находившихся на территории ЛНР, будут переданы не в договорённом ранее месте обмена – посередине буферной зоны, а в непосредственной близости к КПВВ «Майорск», подконтрольному Киеву.

Отметим, что ранее в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщалось о том, что в районе КПВВ произошло ЧП:

«Около 14:00 (мск) пожилая женщина, ожидающая вывоза из буферной зоны, потеряла сознание. Врачи дежурившей в районе КПВВ со стороны ДНР кареты скорой помощи оказали первую медицинскую помощь и повезли женщину в ближайшую республиканскую больницу», – заявляют в представительстве ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.

Напомним, корреспондент «ПолитНавигатора» ранее сообщал, что украинская сторона нарушила процедурные договорённости и допустила скопление гражданских лиц и транспорта в буферной зоне, из-за чего они оказались заложниками очередного нарушения договорённостей украинской стороной.