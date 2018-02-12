12.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Подписчики Климкина сожалеют, что слишком мало россиян погибло в авиакатастрофе под Москвой

Подписчики министра иностранных дел Украины Павла Климкина в «Твиттере» осыпали его оскорблениями за то, что он выразил соболезнования родным и близким россиян, погибших вчера в авиакатастрофе под Москвой.

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«Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе недалеко от Москвы», — написал Климкин на украинском и английском языках.

Большинство украинских подписчиков возмутилось тем, что министр проявил человеческие чувства в отношении россиян. Вот, некоторые из комментариев (стилистика и орфография сохранены):

«Убери этот твитт! Позорище Ще на похороны смотайся, земляков память почтить. Это ПЗДЦ если честно».

«Как Вы можете сочувствовать от имени Украины?! Вы — предатель! Мерзость!»

«Климкин это русня…. он давно зашкварился»

«В фашистской стране агресоре прощение только тем кто не имеет право голоса, все остальные несут колективную ответственность».

«На английском писать смысла нет — чудь, мокша, эрзя и прочие выходцы из вонючих болот свой то толком не знают, а уж англицкий… Сочувствовать тоже не чему, а вот пожалеть можно. О том, что все их близкие не были в этом же самолете…Что ж у нас дипломатов то патриотов нет… Одно говно».

«Перепиши твит — сочувствую мертвым и, оставшимся ещё жить, биоматериалам — тогда будет норм».

«Зажмурившаяся русня голосовала радовалась убийствам украинцев. Да и х…й с ней, чем больше сдохнет, тем меньше приедет на украинский донбасс».

«В отставку иди после такого»

«Пускай там в рашке все горит синим пламенем, какого хрена ты там еще какие-то соболезнования выражаешь. Иногда лучше просто промолчать».