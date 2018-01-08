08.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Порошенко обрадовался, узнав, что будущий танкист ВСУ — весь в папу

Петр Порошенко посетил семью героя Украины, танкиста ВСУ Евгения Межевикина.

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Об этом Порошенко сообщил на своей странице в twitter, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Встреча с Героем Украины, танкистом Евгением Межевикиным и его семьей — одна из тех, которую невозможно забыть. Но больше всего запало в душу признание Андрюши — сына Евгения — о том, что он хочет стать танкистом, как и папа. Гордимся настоящими защитниками!», — написал он.

Также Порошенко выложил видео со встречи.

Зустріч з Героєм України, танкістом Євгеном Межевікіним та його родиною – одна з тих, які неможливо забути. Але найбільше запало в душу зізнання Андрійка – сина Євгена – про те, що він хоче стати танкістом, як і тато. Пишаємося справжніми захисниками!#ВідеоРоку pic.twitter.com/mPTTMwdT25 — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 января 2018 г.