 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
08.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
  4 067 просмотров
Вооруженные силы, Киев, Общество, Политика, Пропаганда, Украина

Порошенко обрадовался, узнав, что будущий танкист ВСУ — весь в папу


Петр Порошенко посетил семью героя Украины, танкиста ВСУ Евгения Межевикина.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом Порошенко сообщил на своей странице в twitter, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Встреча с Героем Украины, танкистом Евгением Межевикиным и его семьей — одна из тех, которую невозможно забыть. Но больше всего запало в душу признание Андрюши — сына Евгения — о том, что он хочет стать танкистом, как и папа. Гордимся настоящими защитниками!», — написал он.

Также Порошенко выложил видео со встречи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть