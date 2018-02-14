14.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Порошенко превратился в доживающего последние месяцы диктатора

На Украине люди разных политических взглядов приходят к выводу, что президент Петр Порошенко — это государтсвенный преступник, который должен сидеть в тюрьме.

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Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский юрист Андрей Портнов.

Он отмечает, что в ситуации с выдворением Саакашвили с Украины более важно наблюдать за «лицемерием, лживостью, тупостью, слабостью, одноходовыми комбинациями, жаждой мести, двойными стандартами, избирательным правосудием, страхом и дискредитацией государства ради мнимых целей и ложных задач» со стороны Порошенко.

«Всё это происходило на фоне панамских офшоров, хищений из бюджета, бизнеса в России, уничтожения НАБУ, покупки у самого себя бронетехники для армии, сокрытия налогов по медиасделке с окружением Януковича, запугивания оппозиционных СМИ и скандала с Мальдивскими островами. Но меня удивляет даже не это. А то, что как с гуся вода. Продолжает делать пафосное лицо, морализаторствовать, давать советы Германии о формировании правительства, Австрии — о вступлении в НАТО, ездить на бал, фотографироваться на похоронах и делать вид, что он государственный деятель», — пишет юрист.

«Подскажите ему пожалуйста, кто там рядом, что он давно уже похож на доживающего последние месяцы жалкого диктатора, у которого не осталось ни поддержки, ни друзей, ни перспектив, — предлагает Портнов. — Вокруг — только сотни людей, которые несмотря на разные политические взгляды сходятся в одном главном объединяющем мнении — страной правит государственный преступник, который обязательно должен сидеть в тюрьме».