08.01.2018, Киев, Михаил Рябов

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Порошенко придется решать, подавлять ли силой крестные ходы в защиту Лавры

Попытки захвата Киево-Печерской Лавры, анонсированные сегодня нацистами из группировки С14, неизбежно вызовут массовые выступление верующих в защиту монастыря.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политический обозреватель Армен Гаспарян.

По его словам, пикет С14 может быть лишь началом атаки на Киево-Печерскую Лавру.

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«Здесь тройная цель. Во-первых, современное украинское руководство старается сделать максимальную ставку на «украинскую церковь» («киевский патриархат», — ред.), которую ни одна из крупных поместных не признает, они являются церковными раскольниками.

Второй момент — поскольку царит русофобия, то конечно, Русская Православная Церковь, как один из крупнейших государственных институтов России, вызывает абсолютную ненависть и невосприятие. Даже в силу исторических традиций, потому что, как известно, и ОУН, и УПА окормлялись другой Церковью — Греко-католической, и для них Русская Православная Церковь неприемлема.

Третий момент направлен, скорее, в сторону Донбасса. Очевидно, что во всех так называемых «добробатах» существуют свои капелланы, и они все относятся именно к «украинской церкви». Они, в том числе, призывают максимально бороться с Русской Православной Церковью.

Поэтому здесь интересы трех направлений сходятся воедино и, разумеется, что будут предприниматься дальнейшие попытки захватов.

Я не удивлюсь, если однажды они попытаются захватить Киево-Печерскую Лавру, тем более, что целый ряд так называемых украинских экспертов уже открыто призывает к этому.

Вероятнее всего, за этой попыткой последуют масштабные акции протеста. Другой вопрос, готов ли будет Порошенко подавлять крестные ходы в защиту Церкви силовыми акциями. В этом я не уверен.

Но то, что это используют дополнительным козырем для продвижения определенных законопроектов в Верховной Раде, — это совершенно точно», — заявил Гаспарян.