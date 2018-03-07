07.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Порошенко уже видит, как «Газпром» возвращает Украине «все до копейки»

Пётр Порошенко выразил уверенность, что «Нафтогаз» получит от российской компании «Газпром» «всё до копейки» за невыполнение вердикта Стокгольмского арбитража, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

«Не сомневаюсь, что Украина в полном объёме получит всё до копейки. Подчёркиваю, что это вопрос совершенно не о деньгах. Этот вопрос имеет геополитическое значение», — цитирует Порошенко его пресс-служба.

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Он отметил, что по его мнению, позиция «Газпрома» в этом вопросе является «слабой».

По его словам, украинские юристы прорабатывают вопрос ареста имущества российской компании в случае невыполнения решения Стокгольмского арбитража.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что на Украине обьявили о начале ареста и описи имущества «Газпрома».