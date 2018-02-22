22.02.2018, Киев, Владимир Гладков

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«Потому что мудаки!» – бывшие майданщики объяснили, почему среди «небесной сотни» нет их главарей

Почему во время столкновений боевиков Майдана с милиционерами не не погиб ни один из лидеров тогдашней оппозиции? С таким вопросом журналисты канала «Open Ukraine» обратились к жителям Ирпеня — пригорода украинской столицы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примечательно, что большинство опрошенных оказались либо участниками Майдана либо сочувствующими.

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Отвечая на вопрос, почему погибли только рядовые граждане, практически все опрашиваемые обвинили руководителей госпереворота в трусости или причастности к этой бойне.

«Это просто противно. Где они были, когда началась стрельба?», – негодует один из местных жителей.

Другая опрашиваемая считает, что в очередной раз был обманут народ, но даром для киевской власти это не пройдёт, потому что люди недовольны, и жизнь ухудшилась в разы.

«Потому что они – мудаки. Я хорошо помню тот майдан, они выступили – и бегом «тикать», – заявил житель Ирпеня.

«Надо было идти не против беркутят, а на Верховную Раду», – вспоминает ещё один участник госпереворота в Киеве.

Среди опрашиваемых были и боевики «АТО», один из которых толерантно отметил, что без официального процесса и доказуемой базы рассуждать о том, кто виноват – рано.

«Мы люди законопослушные. Правда, на войну нас никто не звал, мы сами пошли», – цинично добавил атошник.

Однако украинский боевик отметил, что задержанные по делу расстрела майдана бойцы «Беркута» всего лишь «терпилы» и козлы отпущения».

«Это совковый подход, мы от этого так и не ушли», – утверждает участник «АТО».