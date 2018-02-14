14.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
  1 055 просмотров
Галичина, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Туризм, Украина, Цензура

Развитие туризма: по доносу в СБУ в отеле на Прикарпатье запретили трансляцию российского ТВ


В одном из отелей Прикарпатья представители Нацсовета Ивано-Франковщини и областного Управления СБУ совместными усилиями «помогли» развитию туризма, запретив трансляцию российских информационных каналов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщает Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на своем сайте.

«В начале февраля Управлением СБУ области была получена информация, что в отпускных номерах гостиного двора «Буковец» в с. Река Косовского района имеется возможность просмотра российских каналов «НТВ», «ТНТ» и «Рен-ТВ». Во время проверки эта информация была подтверждена», — говорится в сообщении.

В Нацсовете отметили, что по результатам сотрудничества с Управлением Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области и профилактической беседы его работников с владелицей отеля в этом заведении прекращено показ запрещенных на Украине российских телеканалов, которые распространялись со спутника.

«В случае выявления подобных фактов соответствующая работа будет проводиться и в дальнейшем», — добавили в Нацсовете.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть