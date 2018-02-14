14.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Развитие туризма: по доносу в СБУ в отеле на Прикарпатье запретили трансляцию российского ТВ

В одном из отелей Прикарпатья представители Нацсовета Ивано-Франковщини и областного Управления СБУ совместными усилиями «помогли» развитию туризма, запретив трансляцию российских информационных каналов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на своем сайте.

«В начале февраля Управлением СБУ области была получена информация, что в отпускных номерах гостиного двора «Буковец» в с. Река Косовского района имеется возможность просмотра российских каналов «НТВ», «ТНТ» и «Рен-ТВ». Во время проверки эта информация была подтверждена», — говорится в сообщении.

В Нацсовете отметили, что по результатам сотрудничества с Управлением Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области и профилактической беседы его работников с владелицей отеля в этом заведении прекращено показ запрещенных на Украине российских телеканалов, которые распространялись со спутника.

«В случае выявления подобных фактов соответствующая работа будет проводиться и в дальнейшем», — добавили в Нацсовете.