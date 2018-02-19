19.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Режим Порошенко обдирает нищающее население

Политика властей Украины в отношении цены для газа для населения определяется стремлением забрать у людей как можно больше денег и некомпетентностью в вопросах экономики.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политика определяется очень простым методом: давайте перераспределим деньги через бюджет так, как нам этого хочется. Потому что очень хочется денег. И все.

Себестоимость добычи украинского газа с 2008 года никак не изменилась. «Укргаздобыча» как была прибыльна 10 лет назад, так она прибыльна и сейчас, а сейчас она суперприбыльна. Потребление газа в Украине за последние 10 лет снизилось чуть ли не вдвое. Потребности населения тоже сильно не изменились. Все вопросы цены на газ – исключительно в жадности нынешнего Кабмина и незнании, что такое экономика, и как она работает.

На сегодня государство является крупнейшим должником по ЖКХ. В бюджете на этот год денег на субсидии заложено столько, сколько было заложено в прошлый год с четвертой попытки – несмотря на то, что цены сейчас будут выше. На возврат долгов денег не заложено.

Система, при которой 60% населения являются оформителями субсидий – это бред. Это означает, что остальные 40% платят за себя и еще за эти самые 60%. Куда уходят деньги – непонятно.

Если посмотреть на заявления «Нефтегаза», то им, оказывается нужнее кредит на покупку газа – компания, имеющая десятки миллиардов гривен прибыли, хочет одолжить еще пару миллиардов, чтобы не покупать необходимый газ из денег, заложенных в себестоимость. При этом все необходимые средства на покупку газа уже заложены в его цену.

Поэтому, если «Нефтегазу» нужно что-то больше, он может купить это за счет прибыли, без кредитов. Денег у «Нефтегаза» куры не клюют, но никому лучше от этого не становится», — описал эксперт парадоксальную ситуацию на Украине.