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09.01.2018, Москва, Олег Кравцов
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Культура, Общество, Россия

Российский кинематограф ставит рекорды


В прошедшие новогодние праздники в кинопрокате окупили свои бюджеты сразу три российских фильма, сообщает «Коммерсант».

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Лидером проката в российских кинотеатрах стала спортивная драма «Движение вверх» —  по данным ЕАИС, ее сборы составили 1,26 млрд руб., фильм посмотрели 4,1 млн человек. «Движение вверх» окупилось всего за девять дней проката: по данным Kinodata.pro, бюджет драмы составил 450 млн руб., дважды покрыть его картина смогла уже к 5 января.

«По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», топ-9 фильмов с 1 по 7 января собрали 3,2 млрд руб. При этом сборы в Рождество стали рекордными за всю историю российского кинопроката: 7 января они достигли 427 млн руб., что на 13% больше, чем в тот же день 2017 года, и на 26% больше, чем в 2016 году. На российские релизы в новогодние праздники пришлось 70–75% бокс-офиса, оценивает главный редактор Kinodata.pro Сергей Лавров.

Кроме «Движения вверх» во время каникул стали прибыльными еще два отечественных фильма: франшизы «Елки новые» (дистрибуторы Bazelevs и «Двадцатый век Фокс») и «Три богатыря и принцесса Египта» («Наше кино»). «Елки новые» при бюджете 186,5 млн руб. освоили в прокате 788,9 млн руб. (данные ЕАИС), а мультфильм про богатырей собрал 645,8 млн руб. при бюджете 175 млн руб.», — отмечается в публикации.

«Движение вверх» — третья российская спортивная драма, окупившаяся в прокате, при этом картине удалось освоить нужную кассу быстрее, чем предшественникам. В 2013 году прибыль продюсерам принес фильм про хоккейную сборную «Легенда №17», собравший 922,9 млн руб. при бюджете 425 млн руб. В 2014 году окупилась драма «Чемпионы», заработавшая 183,1 млн руб. при бюджете 70 млн.

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