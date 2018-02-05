05.02.2018, Киев, Максим Карпенко

1 954 просмотров

Российских артистов хотят возить по Украине в клетках

Украинские националисты признали, что гастроли российских артистов на Украине не несут угрозу национальной безопасности, но при этом предложили их изолировать, как животных.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире телеканала 112 заявил одиозный украинский националист, экс-боевик так называемой АТО Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Их не пускают как таковых, что несут угрозу национальной безопасности. Вне сомнения, угрозу национальной безопасности они не несут. Нужно говорить, что животных на территорию Украины можно ввозить только в железных клетках и держать в зоопарках. Если эти люди обслуживают оккупанта, они являются животными. Пусть въезжают, но возить их нужно в железных клетках, и тогда ни у кого не будет проблем и будет все нормально», — заявил Корчинский.