19.02.2018, Москва, Елена Острякова
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История, Политические убийства, Россия, СМИ, Украина

Российское ТВ покажет сенсационное расследование о расстрелах на Майдане


Телеканал  «Россия 24» подготовил фильм «Майдан. Технология переворота» к годовщине событий в Киеве. По словам автора расследования Анны Афанасьевой, она постаралась встретиться с людьми из списка, составленного экс-нардепом Украины Олегом Царевым еще в ноябре 2013 года.

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«В этом списке людей, которых Царев обвинял в подготовке госпереворота, было много грузин. Мы встретились с Георгием Вашадзе. У нас с ним был предельно откровенный диалог. Мы встретились с сербским революционером Марко Ивковичем и литовским -Аудрюсом Буткявичусом», — рассказала Афанасьева сегодня на пресс-конференции в Москве.

По ее словам канадский политолог Иван Качановский согласился встретиться с российскими журналистами только потому, что западные не обратились к нему за комментарием, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он предполагает, что расстрел начался не в 7 утра с расстрела протестующих, а двумя часами ранее. И вероятно, что первыми жертвами были бойцы «Беркута». Черная рота появилась, когда большинство протестующих уже получили ранения, в том числе, и смертельные.

Он также задается вопросом, почему большинство активистов, которые шли со щитами, прибыли на Майдан незадолго до этих событий. Некоторые оказались там буквально накануне. Он также задает логичный вопрос, почему среди пострадавших не было лидеров оппозиции», — сказала Афанасьева.

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