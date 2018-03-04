04.03.2018, Черновцы, Виктор Орлов

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Румыны Буковины – против бандеровщины: Начались вызовы в СБУ

В Черновцах прошло собрание представителей местных граждан румынской национальности, которые подвергли критике дискриминационные нововведения Киева в сфере образования и соблюдения языковых прав меньшинств. Выступавшие высказались за поддержание своих национальных традиций и языка в условиях проживания в многонациональном государстве Украина.

Об этом сообщает издание «Мониторинг Юг».

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Иван Боднараш, глава областного отделения партии Зелёных Украины, напомнил о том, что этот край ещё в 4 веке одновременно заселили румыны, украинцы и евреи. По его словам, буковинские румыны хотят, чтобы их дети могли изучать не только государственный, но и их родной язык, а также изучали свои исторические и культурные традиции.

«Эти национальности (равно, как и все остальные) дружно живут на Буковине, создают смешанные семьи, так что у нас нет и не может быть межнациональной розни. А вот из Галичины к нам порой приезжают отдельные личности со своими чуждыми нам идеями, пытаются «подарить» нам своего кумира Бандеру. Нам это ни к чему», — сказал Боднараш.

«Я румын, мой сын учится в румыноязычной школе, и будет знать родной язык. Приезжала к нам министр образования Лилия Гриневич, я ей задал больше десятка острых вопросов по поводу школьного образования. Она так и не смогла ответить ничего по существу. Вот такие у нас министры!» — рассказывает глава конгресса румын Буковины.

Политик добавил, что его офис находится в центре города, в окружении многих других фирм и организаций. И по утрам соседи его приветствуют на румынском, а он им с улыбкой отвечает на украинском.

«Все мутные нюансы создают политиканы. Нам это ни к чему. Мы хотим развивать свой регион. Выходим на прямую связь с европейцами. Ибо там уже весьма прохладно нынче относятся к киевской власти – достаточно вспомнить про пустой зал мюнхенской конференции, когда выступал президент Пётр Порошенко. Европейцы недовольны нашей непрекращающейся коррупцией, неспособностью властей улучшить жизнь простых людей», — подчеркнул Боднараш.

СБУ, сообщает издание, уже заинтересовалась инициативами политика, его даже приглашали на беседу.

«Я им объяснил, чтобы сепаратизм выбросили из головы. Мы хотим у нас улучшить жизнь не только румын, но и всего населения. Например, ребята вернулись из АТО, государство их просто кинуло, а мы всячески пытаемся помочь им решать возникающие проблемы. Мы хотим у нас улучшить жизнь не только румын, но и всего населения. Например, ребята вернулись из АТО, государство их просто кинуло, а мы всячески пытаемся помочь им решать возникающие проблемы. Также нас беспокоит экология Буковины – ведь ежедневно в Румынию уходят 300 вагонов с лесом, Карпаты уже лысые! И как гражданин и налогоплательщик, и согласно Конституции Украины я имею полное право спрашивать власть имущих об этих безобразиях и требовать их устранения», — резюмировал Иван Боднараш.