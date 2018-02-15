15.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Русский мир не дает Украине интегрироваться в ЕС — украинский дипломат

Коррупция, отсутствие реформ, плохие отношения с соседями на Западе, а также Русский мир» мешают евроинтеграции Украины.

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Об этом на круглом столе в Киеве, посвященном Восточному партнерству, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Маркиян Лубкивский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мешает коррупция, отсутствие реформ и все еще интегрированность в Русский мир. Вот три причины, которые мешают Украине не только стать лидером Восточного партнерства, но и последовательно и быстро интегрироваться в ЕС. Мы видим, что Украина утратила динамику, такие страны, как Ховатия и Черногория, вероятно, станут членами ЕС быстрее. Мы видим, что европейские двери закрываются и нам важно, чтобы они не закрылись пред нами, перед Украиной», — жалуется дипломат.

Он полагает, что Украине ни в коем случае нельзя ругаться со своими западными соседями — Венгрией, Польшей, Словакией.

«С этими странами сложная ситуация, большие проблемы, но мы должны искать подходы потому что это все члены ЕС. Если Украина получит право интегрироваться в ЕС, то она будет открывать переговорные главы так, как в свое время это делала Хорватия. И каждая из этих стран будет иметь свои замечания и будет делать все для того, чтобы отвоевать свое и заставить нас пойти на уступки. Поэтому и правительству и МИДу нужно уже сегодня урегулировать все эти вопросы по сути начав переговорный интеграционный процесс, чтобы все эти вопросы не возникали, когда мы будем кандидатами на членство в ЕС», — сказал Лубкивский.