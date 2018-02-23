23.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Русский политолог побил польского русофоба

Боксерский бой между польским журналистом Томашем Мацейчуком и российским политологом Русланом Осташко, который прошел вчера в одном из клубов Москвы, окончился победой россиянина.

Зрители единодушно поддерживали Руслана, а выход Моцейчука на ринг сопровождали презрительными криками.

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Как сообщал «ПолитНавигатор», таким образом Осташко хотел выяснить с отношения с поляком, который регулярно позволял себе оскорбительные выпады в адрес россиян и России на телевизионных шоу.

«Бой был очень равный и не простой, но это наша общая победа!» — написал по итогам мероприятия Осташко у себя в «Фейсбуке».

Организаторы заказали заранее реанимобиль и палату реанимации в Боткинской больнице, но они не потребовались.

Мацейчука ранее выгоняли из студии с применением силы телеведущие Роман Бабаян и Андрей Норкин.