|1 641 просмотров
Русский политолог побил польского русофоба
Боксерский бой между польским журналистом Томашем Мацейчуком и российским политологом Русланом Осташко, который прошел вчера в одном из клубов Москвы, окончился победой россиянина.
Зрители единодушно поддерживали Руслана, а выход Моцейчука на ринг сопровождали презрительными криками.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Как сообщал «ПолитНавигатор», таким образом Осташко хотел выяснить с отношения с поляком, который регулярно позволял себе оскорбительные выпады в адрес россиян и России на телевизионных шоу.
«Бой был очень равный и не простой, но это наша общая победа!» — написал по итогам мероприятия Осташко у себя в «Фейсбуке».
Организаторы заказали заранее реанимобиль и палату реанимации в Боткинской больнице, но они не потребовались.
Мацейчука ранее выгоняли из студии с применением силы телеведущие Роман Бабаян и Андрей Норкин.
Метки: Руслан Осташко, Томаш Мацейчук
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.