28.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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С нового года на Украине дорожают вода и электричество

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на водоснабжение и водоотведения на 2018 год для ряда водоканалов Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соответствующие решения были приняты НКРЭКУ на очередном заседании комиссии.

Комиссия утвердила новые тарифы на водоснабжение, в частности: «Харьковводоканал» — на уровне 8,38 грн/кубометр (рост на 16,71%), на водоотведение — 4,36 грн/кубометр (рост на 9,55%); «Днепроводоканал» — тариф на водоснабжение на уровне 6,47 грн/кубометр (рост на 4,69%) и водоотведение — 4,25 грн/кубометр (рост на 0,47%); «Львовводоканал» — тариф на водоснабжение на уровне 7,09 грн/кубометр (рост на 10,61%) и водоотведение — 3,62 грн/кубометр (рост на 5,85%).

Также на Украине собираются повысить цену электроэнергии. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует в 2018 году повысить цену электроэнергии на 16,2%.

Это следует из порядка формирования оптово-рыночной цены электрической энергии, обнародованном на сайте регулятора.

Повышение должно состояться в два этапа. Согласно обнародованным данным, планируется повысить оптово-рыночную цену с 1 января на 9,5%, с 1 апреля — еще на 6,1%.

Как сообщает на своей странице в Facebook глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус, представитель «Арселор Миттал Кривой Рог» обращался к председателю НКРЭ Дмитрию Вовку с предложением не проводить такого повышения, так как «для бизнеса электроэнергия и так неадекватно дорогая».

«Тем более учитывая, что более 50% электроэнергии — от Энергоатома, который отдает ее по самому низкому в мире тарифу 0,47 грн», — написал он.

Также Герус отметил, что предлагается установить цену угля в тарифе на уровне 2854 грн за тонну — это в 2,6 раза больше, чем 2 года назад.