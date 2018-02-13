13.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Саакашвили в Варшаве жалуется, что у него болит шея — душили всю дорогу

Депортированный в Польшу Михаил Саакашвили сегодня на пресс-конференции в Варшаве угрожал расправой не только президенту Украины Петру Порошенко, но и олигарху Ринату Ахметову передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня после вчерашнего болит шея, потому что они всячески меня душили всю дорогу. Шея у меня пройдет. Но украинскому олигархату мы свернем шею вместе с украинским народом. Мы свернем шею хладнокровному убийце из 90-х Ахметову. Он продолжает убивать украинцев ежедневно через тарифы. Мы свернем шею Порошенко и этой банде», — сказал Саакашвили.

Он также пригрозил тюрьмой генпрокурору Украины Юрию Луценко и министру иностранных дел «бандиту Авакову».

«Они пойдут не в Польшу, потому что Европа их не примет. Они поедут не в эту ужасную диктатуру, — в этом месте Саакашвили начал сжимать микрофон с надписью «Россия», — Потому что вряд ли их там хотят. Они пойдут в украинскую тюрьму. Попытка избавиться от меня как от украинского политика обречена», — уверяет он.

Он заявил, что не будет просить гражданства ни в Польше, ни в Нидерландах, но уже в ближайшее время вернется на Украину. Пока же Саакашвили собирается агитировать европейских политиков против Порошенко.