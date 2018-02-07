07.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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СБУ обьявила о поимке в Одессе «шпиона ФСБ»

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Одессе российского «шпиона», который выполнял задачи ФСБ России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы утверждают, что житель Одесской области в июне 2014 года в составе группы из 20 наемников якобы прошел обучение на одном из военных полигонов Ростовской области России.

В украинской спецслужбе заявляют, что после обучения «шпион» был зачислен в состав одного из вооруженных формирований ДНР. «Уже в июле 2014 года находился на передовых позициях террористов в Шахтерском районе Донецкой области и принимал непосредственное участие в вооруженном противостоянии силам антитеррористической операции. Впоследствии, находясь на территории России, мужчина был завербован сотрудниками ФСБ», — говорится в сообщении.

«От кураторов он получил задание, по возвращению в Одесскую область, собирать актуальные разведывательные сведения об обстановке в регионе, в частности в прилегающих районах к так называемому Приднестровью. Он также должен „отработать“ нелегальные каналы проникновения на территорию Украины по приднестровскому региону Республики Молдова», — добавили в СБУ.

Сотрудники украинской контрразведки задержали «шпиона» в установленном законом порядке. Ему объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.