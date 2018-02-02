02.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Крым, Местная власть, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Спецслужбы, Украина

СБУ схватила бывшего замминистра спорта Крыма и обвиняет в «государственной измене»


Украинские спецслужбы задержали бывшего замминистра спорта Крыма, работавшего на полуострове уже после его присоединения к Российской Федерации.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По всей видимости, речь идет о Фарухе Камалове, исполнявшем свои обязанности с апреля 2015-го по май 2016-го года. Задержание произошло при пересечении бывшим замминистра пункта пропуска «Каланчак» в Херсонской области.

«Сотрудники СБ Украины установили, что бывший украинский чиновник с апреля 2015 по май 2016-го занимал должность заместителя так называемого Минспорта Республики Крым. После освобождения от должности он продолжил антиукраинскую деятельность в составе рабочей группы по созданию Государственной программы оккупационной власти «Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан РФ в Республике Крым». В последнее время злоумышленник занимал должность секретаря Регионального отделения в российской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флота России». Деятельность этой структуры направлена ​​на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

Украинские контрразведчики получили информацию, что задержанный планирует выехать из Крыма в Херсонскую область для решения личных вопросов. Его обвиняют по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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