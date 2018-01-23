23.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Смерть Сталина вызвала скандал в России

Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» отозвано», — заявила и. о. директора Департамента кинематографии России Ольга Любимова.

По её словам, основанием для отзыва стал подпункт «д» пункта 20 правил, касающихся прокатных удостоверений, утвержденных постановлением правительством России.

Ранее российские СМИ сообщали, что юристы Министерства культуры обратились к главе ведомства Владимиру Мединскому с просьбой отозвать прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» из-за наличия признаков экстремизма.

Прокатное удостоверение подлежит отзыву, если при просмотре фильма выявлено, что кинокартина содержит информацию, распространение которой запрещено законодательством страны.

Фильм «Смерть Сталина» — чёрная комедия Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в партийной верхушке ЦК КПСС — должен был выйти в прокат 25 января. Действие картины происходит в 1953 году — до и после смерти генерального секретаря. За основу сценария были взяты комиксы художников Фабьен Нури и Тьерри Робин «Смерть Сталина» и «Часть вторая — похороны». Режиссёром картины выступил британский сатирик Армандо Ианнуччи, который обрёл широкую известность благодаря комедии «В петле» (номинация на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий), сериалам «Вице-президент» (семь номинаций на «Золотой глобус») и «Гуща событий».

Создатели картины позиционируют её как «тоталитарную комедию в вольной трактовке». Определение более чем исчерпывающее: действительно, за основу фильма брались реальные события, а вот ход их развития и особенно реакция на них со стороны героев определялись фантазией авторов комикса и сценаристов. Порой произошедшие в разное время эпизоды сдвигались и объединялись между собой: так, смерть Иосифа Сталина оказалась связана с концертом, показанным в начале киноленты (режиссёр отмечает, что одно выступление на самом деле пришлось начать заново, чтобы сделать запись для генерального секретаря). По сюжету Мария Юдина, одна из любимых пианистов Сталина, вместе с пластинкой передаёт ему записку с критикой режима. Иосиф Виссарионович читает письмо, смеётся — и падает навзничь.