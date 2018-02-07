07.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Миссия ОБСЕ, Общество, Украина

Сотрудники ОБСЕ подтвердили, что Украина перебрасывает на Донбасс тяжёлое вооружение для подготовки к наступлению


СММ ОБСЕ в очередной раз зафиксировала не отведённое тяжёлое вооружение на подконтрольной Киеву части Донбасса.

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Об этом говорится в отчёте миссии ОБСЕ, размещённом на их сайте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Миссия отметила наличие вооружения, которое не смогла верифицировать как отведённое. В подконтрольных правительству районах Миссия зафиксировала присутствие семи самоходных артиллерийских орудий (2С9) и впервые отметила присутствие 31-го танка (T-64). Наблюдатели в который раз констатировали отсутствие таких единиц вооружения: 21-й противотанковой пушки (18 МТ-12 и 3 Д-48, 85 мм), 13-и самоходных гаубиц (6 2С1 «Гвоздика», 122 мм, и 7 2С3 «Акация», 152 мм), 34-х танков (Т-64), 2 зенитных ракетных комплексов (9К33 «Оса»), 6 противотанковых пушек (МТ-12) и 12-ти миномётов (6 ПМ-120, 120 мм; 6 2Б11 «Сани», 120 мм). Помимо этого, по наблюдениям СММ, 21 танк (Т-64), 7 самоходных гаубиц (2С3) и 3 самоходных миномета (2С9) отсутствовали впервые», – отмечается в отчёте.

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