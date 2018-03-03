03.03.2018, Москва, Елена Острякова
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Политика, Скандал, Украина

Союз Порошенко и настоящих нацистов становится крепче


Сегодняшний разгон палаточного городка под Верховной радой в Киеве не означает, что президент Украины Петр Порошенко разрывает отношения с украинскими националистами.

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Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Олег Матвейчев, давая оценку силовой зачистке палаточного городка саакашистов и боевиков так называемой «АТО» в центре Киеве.

«Те, кто поддерживал Саакашвили, не крайние националисты, а скорее левые популисты, рассерженные и недовольные уровнем жизни», — сказал Матвейчев.

По его мнению, с настоящими националистами президент Украины продолжает поддерживать самые тесные контакты.

«Если же говорить про конкретных нациков, то Порошенко поддерживает с ними отношения. Он по сути дела сам таким является, только притворяется приличным человеком. Этому союзу ничто не грозит, пока Порошенко жив. Дружить с ними для него стратегически важно. Просто для западных стран он выполняет роль умеренного политика», — полагает эксперт.

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