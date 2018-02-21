21.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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США напомнили Украине, что не весь сыр от Пентагона будет бесплатным

Украина сможет покупать в США то вооружение, которого ей не хватает, а часть помощи будет бесплатной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью киевскому изданию «Европейская правда».

В частности, он напомнил, что США еще во времена администрации Обамы предоставляли Украине помощь в сфере безопасности. Однако на тот момент действовало четкое ограничение на летальное вооружение. Администрация Трампа на данный момент сняла это ограничение, и это расширяет возможности США для помощи Украине.

Как уточнил Волкер, не все вооружение будет предоставляться бесплатно.

«Будет комбинация подходов. Мы сохраняем помощь, которая предоставляется бесплатно, но в то же время Украина получает право покупать то вооружение, которого ей не хватает», — отметил он.

По словам спецпредставителя США, задача его страны заключается не в том, чтобы усугубить конфликт предоставлением летального вооружения, а в том, чтобы помочь Украине эффективнее защищаться.

«Украина как независимое государство имеет право на защиту, и мы можем поддержать ее способность обороняться», — отметил он.