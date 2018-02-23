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Стало известно, как командование ВСУ использует боевиков Яроша
Захват украинской стороной Донецкой фильтровальной станции был спланирован в Генштабе ВСУ, но в итоге решили все списать на неподконтрольных боевиков.
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Об этом в комментарии киевской интернет-газете «Страна» рассказал волонтер Евгений Завьялов, отметивший, что часть украинских добробатов согласилась влиться в ряды ВСУ на контрактной основе.
«Но на передке остались воевать батальоны УДА, которые отделились от «Правого сектора». С этим смирились, но все их действия фактически поставлены под контроль штаба АТО. Это несет определенные выгоды – например, захват фильтровальной станции под Донецком был операцией штаба. Но затем, когда поступил приказ из Генштаба отступить, все списали на «махновщину» добровольцев», – объяснил Завьялов.
Метки: Дмитрий Ярош, Донецкая фильтровальная станция, Евгений Завьялов, конфликт в Донбассе, УДА
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