 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
13.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Колониальная демократия, Украина, Экономика коллапса

Статус «Аграрной супердержавы» оборачивается всемирным позорищем


Украинская власть выполняет функции ликвидационной комиссии, которая по заданию Запада превращает страну в сырьевой придаток. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Евгений Филиндаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, Украине отведена роль добытчика руды и поставщика аграрной продукции.

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«Нынешняя власть — это ликвидационная команда по ликвидации остатков высокотехнологичных отраслей экономики Украины. Эта ликвидационная команда делает все, чтобы мы окончательно и бесповоротно стали сырьевым придатком, где будет развиваться только сельское хозяйство, специализированное на экспорт. Как вы помните, нам дали разнарядку, что Украина «аграрной супердержавой» будет, что само по себе смешно, но очень четко показывает, какую роль нам отводит Запад — аграрного и сырьевого придатка, где будут развиваться несколько сельхозкультур и сырье, добыча руды, но даже не передел ее, не изготовление каких-то изделий,не машиностроение, а просто добыча и отправка сырья зарубеж», — заявил Филиндаш.

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