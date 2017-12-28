28.12.2017

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Сто лет, как «фльота» нет, или Праздничный День украинского моря

В среду, 27 декабря, в Украинском кризисном медиацентре прошла пресс-конференция, посвящённая предстоящему юбилейному празднованию Дня украинского моря.

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Те, кто никогда не слышал об этом светлом дне украинского календаря, могут подумать, что речь идёт о праздновании окончания земляных работ по выкапыванию Чёрного моря древними украми, но на самом деле предстоящие вышиваночные торжества связаны с другим овеянным легендами событием – поднятием украинского прапора над кораблями Черноморского флота в Севастополе в период бардака, стартовавшего вслед за событиями февральской буржуазной революции 1917 года.

Сами торжества запланированы на 29 апреля 2018 года, но перед мероприятиями, как водится, говорливым потомкам атлантов необходимо как следует почесать языки и посмаковать различную историческую небывальщину.

В пустоватом пресс-центре собралось аж целых двое ведущих – Андрей Иванец, координатор Таврической гуманитарной платформы, кандидат исторических наук, научный сотрудник Национального научно-исследовательского института украиноведения Министерства образования и науки Украины, и Иван Канивец, кинорежиссер, сценарист и режиссер фильма «Трезубец Нептуна».

«Историк» Иванец, взявший слово первым, сразу же зашёл с козырей, заявив, что «в 1918 году в Севастополе все корабли… эээ… абсолютное большинство кораблей добровольно, по собственному желанию, подняло украинские флаги».

Это заявление не совсем ложь, но оно одновременно далеко и от реальных исторических событий. «Историк», скажем так, сильно преувеличивает. Впрочем, чего ещё ждать человека, весь последний год со страниц различных украинских СМИ рассказывающего захватывающие истории о том, как идея перехода под флаги УНР настолько захватила личный состав ЧФ, что «в 1917 году на проукраинской манифестации в Севастополе жена адмирала Колчака ехала в национальном костюме на телеге, запряженной волами».

Объявив это неслыханное событие «исторической вехой», Иванец посетовал, что даже в/на Украине мало кто знает об этой части национальной истории, которая (внезапно!) празднуется вот уже 99 лет, но, к счастью, находятся люди, «настоящие подвижники», занимающиеся её популяризацией и доведением до сведения широких народных масс.

Тем самым Иванец похвалил не только оттопырившегося поблизости киношника и энтузиаста укрофлота Канивца, но и себя любимого, поскольку именно Иванец в 2017 году выступил инициатором телемарафона, посвящённого Дню украинского моря с попутным промыванием мозгов населению.

Новым совместным детищем дуэта Иванец – Канивец в деле популяризации Дня украинского моря среди ширнармасс Украины стал календарь дат.

В течение пресс-конференции Иванец торжественно извлёк и продемонстрировал всем собравшимся типичный такой перекидной цветной календарь, на котором вместо котиков, живописных развалин или керамики были изображены боевые лоханки и прочий военно-морской металлолом, попавший в руки «незалежникам» 100 лет назад

Что касается Канивца, то сей творческий муж отметился съёмками фильма «Трызуб Нептуненко», посвящённого вымышленным событиям столетней давности.

Значительную часть пресс-конференции ведущие потратили на то, чтобы донести аудитории взгляд на ситуацию с ЧФ России в 1917 – 1918 годах с нетрезвой точки зрения украинской псевдоисторической науки.

Если кратко, то к лету 1917 года почти весь ЧФ, который полностью состоял из украинских матросов, поднял на мачты украинские прапора и присягнул на верность УНР. Так Незалежная приобрела было собственный флот, но ей помешали поначалу прокравшиеся в депутатские корабельные комитеты переодетые большевики-балтийцы, потом захватившие Крым немцы, и вновь большевики, отвесившие пинка под зад всем оккупировавшим полуостров силам света.

Мораль сей басни такова: Крым – цэ Украина, в Крыму может быть только один украинский флот, и если очень захотеть, то всё можно вернуть на круги своя. Победоносная сила календариков и любительских фильмов, снятых на кухне, ещё себя покажет! Слава нации, смерть ворогам!

В процессе прессухи докладчики неоднократно блистали знанием исторических фактов. И если о жене Колчака в веночке и черевиках уже было сказано, то флотолюбивый Канивец поддал жару, проведя параллели между Брестским миром 1918 года и Минским мирным процессом 2015 года. Дескать, в обоих случаях договоры подписывались на территории Белоруссии, и в обоих случаях речь шла о выводе российских войск (sic!) с территории Украины.

События Крымской весны 2014 года, во время которых украинский флот был заперт на базе в Новоозёрном во избежание большой крови, флотофил Канивец приравнивает к событиям 1917 года, когда над кораблями ЧФ, который просто обязан был отойти к Украине, поднимались красные флаги. Что несколько подмывает показания «историка» Иванца, согласно которым ЧФ переобулся в жовто-блакитное совершенно добровольно.

В общем, два ушибленных на всю голову свидомита почти час сладострастно водили хороводы вокруг своего лубочного календаря, сопровождавшиеся соответствующими мантрами, заклинаниями и политическими лозунгами.

А теперь попробуем вкратце прояснить, что за День украинского моря такой, и в честь чего устроили гевалт в пресс-центре два поцыэнта психушки.

Февральская революция 1917 года и последующие события активизировали движение «самостийников». Самые благоприятные условия для украинизации флота сложились на Черном море, где личный состав на 75 – 90% состоял из уроженцев южных губерний Малороссии. А к весне 17-го почти на всех кораблях Черноморского флота уже существовали украинские организации в форме советов или кружков. Проявлением активной украинской «свидомомсти» среди экипажей стало поднятие желто-голубых флагов в связи с провозглашением 7 ноября УНР во главе с Владимиром Винниченко, Симоном Петлюрой и Александром Шульгиным. В ноябре на некоторых кораблях ЧФ развевались украинские флаги, в том числе и на крейсере «Память Меркурия», где была создана мощная украинская организация и согласно решению судового комитета был поднят украинский стяг. Правда, корабль покинуло более 200 моряков, не желавших служить УНР.

Однако, УНР в то же время являлась автономией новой России и, по соглашению между «временными» и УНР, вывешивание флагов не означало создание отдельного от ЧФ флота. Происходило перераспределение флотских экипажей по национальному признаку.

В то же время, 22 декабря 1917 года «самостийниками» в Киеве было основано Украинское Генеральное Секретарство морских дел, а через месяц Центральная Рада приняла «Временный закон о флоте УНР».

Этот документ гласил, что «Российский Черноморский флот – военный и транспортный – объявляется флотом УНР и исполняет обязанности охраны побережья на Черном и Азовском морях [ … ] Со времени провозглашения этого закона все российские военные и торговые корабли на Черном и Азовском морях поднимают украинский флаг». Кульминацией всех этих событий стало поднятие 29 апреля 1918 года на пяти кораблях флота, находящихся в Севастополе, украинских флагов и радиограмма, посланная в Киев: «Сего числа Севастопольская крепость и флот, что в Севастополе, подняли украинские флаги. Командование флотом принял адмирал Саблин»…

Но не всё было так гладко и однозначно. Работа большевиков с флотскими экипажами возымела своё действие. В итоге случился уход части кораблей флота в Новороссийск для самозатопления, приход германских войск, временный захват ими части флота и т.д.

Было ещё одно интересное обстоятельство. 9 февраля 1918 года УНР подписала с Германией и Австро-Венгрией Брестский мир, чтобы помешать большевикам закрепиться в Крыму, но при этом в договоре имел место парадоксальный пункт, по которому УНР отказывалась от Крыма, который ей никто не передавал. Таким образом, поднятие украинских флагах на пяти кораблях раздираемого анархией ЧФ в не принадлежащем УНР Крыму, было чистейшей воды фикцией.

Оккупировавшие Крым немцы интернировали все корабли, базировавшиеся в Севастополе и Одессе, а также и те, что вернулись из Новороссийска, при этом пообещав вернуть их Украине. 10 июня 1918 года на должность представителя Украины в Крыму гетман Скоропадский назначил контр-адмирала Клочковского, который постепенно уладил конфликт с немцами. На кораблях вновь были подняты украинские флаги. Шаг за шагом весь личный состав флота зачислили на украинскую службу. Летом 1918 года украинский флот состоял из трех бригад линейных кораблей, бригады крейсеров, трех бригад гидрокрейсеров, дивизии миноносцев, бригады подводных лодок и других кораблей. Полгода на флоте продолжалась обычная учебная работа: восстанавливались экипажи, были введены новые офицерские звания, ремонтировались корабли.

Осенью началась смена старых имен военных кораблей на новые, «незалежные». И в начале сентября крейсер «Память Меркурия» был переименован в «Гетьмана Iвана Мазепу». Недолго музыка играла. Вскоре Германия капитулировала, и в декабре 1918 года в черноморские порты вошли корабли Антанты. По приказу срочно переобувшегося командующего украинским флотом контр-адмирала Клочковского на подчиненных ему кораблях были подняты Андреевские флаги. Этим он хотел завоевать расположение бывших союзников, но английское и французское командование поступило с флотом как со своей добычей. Большую часть военных кораблей интервенты передали Добровольческой армии, на которую Антанта делала основную ставку в борьбе против большевиков, а остальную часть увели в свои порты. Права и интересы УНР были отправлены в дупу. Фактически после этого украинский фльот прекратил свое существование.

Затем пришли Деникин и Врангель, но и они недолго оставались в Крыму. Потерпев поражение от большевиков, белогвардейцы вывели из строя, затопили и увели за кордон все, что осталось от некогда могучего Черноморского флота, но ещё раньше с политической карты исчезло квазигосударство УНР.

Мораль: мало вывесить над кораблями свою тряпочку и объявить их своей собственностью. Главное – сохранить над ними управление и уметь снабжать в непростых условиях. Ноблесс, понимаете ли, оближ. А декларации и крики киевских «самостийников» – «это я застолбил, не замай!» – никого не волновали. Разумному достаточно, а свидомые пущай и дальше плачут по волосам потерявши голову.