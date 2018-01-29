29.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Свежая социология ужаснула украинских адептов войны с Россией

Большинство граждан Украины не видят проблем в том, что их соотечественники ездят на заработки в Российскую Федерацию, которая в Киеве объявлена «агрессором и оккупантом».

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Такие данные получены в результате опроса проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу киевского еженедельника «Зеркало недели», которые называет результаты исследования «невеселым маркером».

«С начала российской военной агрессии прошло без малого четыре года, но большинство опрошенных считают нормой заробитчанство наших граждан на территории страны-агрессора», — сокрушается издание.

Почти 42 процента опрошенных сказали, что работа в РФ — приемлемая вещь, если дома заработок отсутствует. 21 процент сказали, что не имеет значения, где зарабатывать. Категорически против выступили только 22 процента.

«Таким образом, оправдывающих гастарбайтерство «в тылу противника», суммарно — 63,1%. Пожалуй, самая неожиданная цифра, полученная в результате опроса», — отмечается в публикации.

Не менее интересные данные в региональном разрезе.

«Если высокий процент носителей «трудовой политкорректности» на Юге (76,1%) и Востоке (74,5%) следует признать вполне прогнозируемым, то цифры, полученные в Центре и на Западе, требуют серьезного осмысления. Оправдывают заробитчанство в России 60% респондентов, проживающих в центральных регионах страны и 49,4% опрошенных в западных областях Украины», — сокрушаются заказчики опроса.

«Искренне порадоваться долгожданному безвизу, перевести деньги на карточку волонтера АТО, утереть слезу при звуках «Плине кача…», постоять на коленях у могилы погибшего на фронте… и отправиться калымить на стройку в «немытую Россию»?», — недоумевает «ЗН».

Как сообщал «ПолитНавигатор», поезд Львов-Москва оказался лидером по перевозке украинцев в Россию.

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