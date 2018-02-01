01.02.2018, Донецк, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Местная власть, Общество, Политика, Политические убийства, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина

Теракт в центре Донецка: украинская ДРГ пыталась ликвидировать министра обороны ДНР


Украинские диверсанты в центре Донецка совершили покушение на жизнь министра обороны ДНР.  Данную информацию на своём телеграмм-канале «WarGonzo» разместил военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские диверсанты в 19-30 отработали из гранатомёта по зданию МО ДНР. Цель данного теракта – ликвидировать министра обороны Республики Владимира Кононова», − сообщает военкор Семён Пегов.

Пегов также сообщает, что украинская ДРГ стреляла из одноразового гранатомёта приблизительно с расстояния 50-70 метров.

Покушение оказалось неудачным, министр выжил.

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