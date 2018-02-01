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Теракт в центре Донецка: украинская ДРГ пыталась ликвидировать министра обороны ДНР
Украинские диверсанты в центре Донецка совершили покушение на жизнь министра обороны ДНР. Данную информацию на своём телеграмм-канале «WarGonzo» разместил военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украинские диверсанты в 19-30 отработали из гранатомёта по зданию МО ДНР. Цель данного теракта – ликвидировать министра обороны Республики Владимира Кононова», − сообщает военкор Семён Пегов.
Пегов также сообщает, что украинская ДРГ стреляла из одноразового гранатомёта приблизительно с расстояния 50-70 метров.
Покушение оказалось неудачным, министр выжил.
Метки: Владимир Кононов, Донецк, министр обороны ДНР, покушение, теракт, украинская ДРГ
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