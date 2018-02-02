02.02.2018Ольга Козаченко
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Украина, Финансы, Экономика

Только в этом году Украине нужно более 300 миллиардов для выплат по внешним долгам


Министерство финансов Украины оценивает общие выплаты по государственному долгу в 2018 году за счет средств государственного бюджета в 305,926 миллиарда гривен.

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Об этом сообщает «Страна», ссылаясь на Программу управления государственным долгом на 2018 год, опубликованную на сайте Минфина, 63,2% из этой суммы составят выплаты по внутреннему долгу, 36,8% — по внешнему.

Согласно документу, в текущем году платежи по погашению госдолга запланированы в объеме 175,726 миллиарда гривен, по обслуживанию госдолга — в сумме 130,2 миллиарда гривен, при этом расходы на обслуживание государственного долга составят 14,3% расходов общего фонда госбюджета.

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