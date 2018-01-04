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Трамп решил сохранить киевский режим — эксперт
Президент США Дональд Трамп публично отстранился от всех членов своей команды, связанных с Украиной, чтобы сохранить киевский режим. Об этом на заседании Изборского клуба заявил известный криминолог Владимир Овчинский.
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«Ему не нужно было раскручивать ситуацию на Украине. Это означало бы смести украинский режим. Он избавился от всех, кто обладал, хоть какой-то информацией по Украине, он перевел их в разряд врагов Америки. Он расчистил себе поле и прикрыл своего зятя», — сказал Овчинский.
Напомним, что в прошлом году спецпрокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против бывшего советника бывшего президента Украины Виктора Януковича — Пола Манафорта. Согласно обвинительному заключению, он «действовал в качестве агента зарубежных представителей в интересах правительства Украины, Партии регионов и Януковича».
Метки: Владимир Овчинский, Дональд Трамп
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