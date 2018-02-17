17.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Крым, Политика, Россия, Украина

Тягнибок в шоке: Украинский бизнес продолжает работать с Крымом


Украинские националисты в шоке — торговля с Россией растет как на дрожжах, а о санкциях против российских предприятиях нет и речи – Петр Порошенко закрывает только тот бизнес, который видит конкурентным для себя. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, Россия, несмотря ни на что, остается крупнейшим торговым партнером Украины и восстанавливает товарооборот.

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«Российский бизнес в Украине процветает, они сегодня являются нашими основными стратегическими партнерами, по данным Госкомстата 17-го года, экспорт/импорт на 37% вырос.

Это первый основной торговый партнер…

Я вам больше скажу — куча украинского бизнеса, особенно оптовой торговли, сегодня работают в Крыму, на оккупированных территориях под другими марками, они по-другому сейчас называются, чем тут, в Украине, но они там зарабатывают деньги и налоги платят в российскую казну.

Так же, как и много российского бизнеса сменили свои названия для вида. Пять российских банков до сих пор работают на территории Украины, успешно работает, и никто их не трогает.

У меня такое впечатление, что эта власть санкции применяет по отношению только к тем представителям российского бизнеса, которые ей мешают в ведении их бизнеса», — заявил Тягнибок.

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