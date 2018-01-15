 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
15.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
  905 просмотров
Вооруженные силы, Крым, Россия, Украина

Тымчук признал, что из Крыма ВСУ получат лишь груду металлолома сомнительной ценности


Если Украина согласится на предложение президента РФ Владимира Путина забрать свою военную технику, оставшуюся в Крыму, то на ее восстановление придется потратить колоссальные деньги.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом в комментарии киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил украинский пропагандист, депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук.

По его словам, когда проходили переговоры о выводе ВСУ из Крыма, украинские офицеры рассказывали, что «россияне массово и умышленно выводят эту технику из строя, поскольку тогда, видимо, была установка передать если не все, то основную часть».

Но в итоге, сообщает депутат, Украине передали лишь «мизерную часть техники, после чего переговоры застопорились и просто заглохли».

«А теперь возникает вопрос: три с половиной года вся эта техника мало того, что сразу выводилась из строя, так еще и была не на консервации, не на сохранении, а фактически стояла под открытым небом – и в каком она сейчас состоянии? Не исключено, что на восстановление этой техники нам необходимо будет потратить колоссальные средства. В этом случае, боюсь, если россияне нам все-таки готовы что-то передать, то речь идет не более чем о груде металлолома, которая имеет сомнительную ценность», — признал Тымчук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть