15.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Тымчук признал, что из Крыма ВСУ получат лишь груду металлолома сомнительной ценности

Если Украина согласится на предложение президента РФ Владимира Путина забрать свою военную технику, оставшуюся в Крыму, то на ее восстановление придется потратить колоссальные деньги.

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Об этом в комментарии киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил украинский пропагандист, депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук.

По его словам, когда проходили переговоры о выводе ВСУ из Крыма, украинские офицеры рассказывали, что «россияне массово и умышленно выводят эту технику из строя, поскольку тогда, видимо, была установка передать если не все, то основную часть».

Но в итоге, сообщает депутат, Украине передали лишь «мизерную часть техники, после чего переговоры застопорились и просто заглохли».

«А теперь возникает вопрос: три с половиной года вся эта техника мало того, что сразу выводилась из строя, так еще и была не на консервации, не на сохранении, а фактически стояла под открытым небом – и в каком она сейчас состоянии? Не исключено, что на восстановление этой техники нам необходимо будет потратить колоссальные средства. В этом случае, боюсь, если россияне нам все-таки готовы что-то передать, то речь идет не более чем о груде металлолома, которая имеет сомнительную ценность», — признал Тымчук.