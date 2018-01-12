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12.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Культура, Местная власть, Общество, Транспорт, Украина

У Кличко решили украсить киевские трамваи портретами Ярослава Мудрого, Малевича и Вертинского


Киевские трамваи украсят портретами известных киевлян и украинцев, сообщает сайт КГГА.

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Сегодня мэр Киева Виталий Кличко презентовал трамваи PESA 5-го поколения, на которых изображены портреты известных украинских деятелей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Первыми на маршрут Борщаговской линии вышли трамваи с портретами Ярослава Мудрого и его дочери Анны.

В дальнейшем на вагонах также появится изображение Сержа Лифаря, Владислава Городецкого, Казимира Малевича, одного из бывших градоначальников царских времен Ивана Фундуклея, Марии Заньковецкой, Александра Вертинского и других. Кроме того, в каждом трамвае установлен видеоэкран, на котором будут демонстрировать короткий видеоролик о той или иной выдающейся личности.

Также, по словам мэра, чтобы запустить новые трамваи необходимо в некоторых местах переложить трамвайные пути.

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