15.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Местная власть, Общество, Политика, Пропаганда, Украина, Финансы

У Кличко ввели новые льготы для «героев майдана»


Киевский городской совет расширил перечень льгот для пострадавших во время т.н. «революции достоинства», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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За принятие соответствующего проекта решения проголосовал 71 депутат при минимально необходимом 61, сообщает сайт Киевсовета.

В соответствии с принятыми изменениями, предоставляются новые льготы и расширяются категории получателей дополнительных гарантий. Отмечается, что в перечень включены киевляне, которые во время беспорядков на Майдане получили тяжелые, средней тяжести и легкие телесные повреждения.

«С учетом принципа социальной справедливости на пострадавших участников Революции достоинства будет распространяться ежегодная материальная помощь, предоставляться средства и компенсация расходов на лечение тяжелых больных, а также ежемесячное пособие на покрытие 50% расходов на коммунальные услуги», — говорится в сообщении

Сейчас право на получение материальной помощи имеют 324 пострадавших.

Также предлагается ввести для членов семей «героев небесной сотни» дополнительную гарантию — оздоровление детей в возрасте до 7 лет.

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