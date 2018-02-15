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У Кличко ввели новые льготы для «героев майдана»
Киевский городской совет расширил перечень льгот для пострадавших во время т.н. «революции достоинства», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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За принятие соответствующего проекта решения проголосовал 71 депутат при минимально необходимом 61, сообщает сайт Киевсовета.
В соответствии с принятыми изменениями, предоставляются новые льготы и расширяются категории получателей дополнительных гарантий. Отмечается, что в перечень включены киевляне, которые во время беспорядков на Майдане получили тяжелые, средней тяжести и легкие телесные повреждения.
«С учетом принципа социальной справедливости на пострадавших участников Революции достоинства будет распространяться ежегодная материальная помощь, предоставляться средства и компенсация расходов на лечение тяжелых больных, а также ежемесячное пособие на покрытие 50% расходов на коммунальные услуги», — говорится в сообщении
Сейчас право на получение материальной помощи имеют 324 пострадавших.
Также предлагается ввести для членов семей «героев небесной сотни» дополнительную гарантию — оздоровление детей в возрасте до 7 лет.
Метки: Герои Майдана, Киевсовет, Льготы
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