06.02.2018, Киев, Михаил Рябов

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Украина демонстративно послала Европу: Закон «о деоккупации» принят

Верховная Рада сегодня повторно проголосовала за скандальный закон о «реинтеграции Донбасса» — вступление в силу этого документа, как известно, ранее было отложено благодаря действиям депутатов «Оппозиционного блока».

Внесенное «Оппоблоком» предложение отменить закон поддержало лишь 37 депутатов – таким образом, документ, объявляющий Россию «агрессором», теперь может быть подписан президентом Петром Порошенко, объявил спикер Андрей Парубий.

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Глава фракции «Оппоблока» Юрий Бойко перед голосованием пытался агитировать депутатов за отмену закона, ссылаясь на то, что он противоречит Минским соглашениям, рекомендациям ПАСЕ по конфликту в Донбассе, а также предоставляет Порошенко неограниченные полномочия, позволяющие отменять выборы в любом регионе Украины.

Интересно, что представитель фракции «Самопомощь» Роман Семенуха признал, что Запад критически оценил антироссийский закон по Донбассу, где отсутствуют любые ссылки на Минские соглашения.

По словам Семенухи, Донбасс будет возвращен под контроль Украины путем военной операции, а не дипломатических переговоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дискуссии сегодня мне напоминают дискуссии 100-летней давности среди депутатов Центральной Рады, которые ругались, объявлять ли войну Российской Федерации — в то время, как Полтава и Харьков были оккупированы большевистской армией.

И сегодня нам западный мир снова предлагает включить упоминания про Минские договоренности, но я хочу напомнить историю, как все уже было. Так же в 1919 году Версальским договором цивилизованный европейский мир не увидел Украину, которая истекала кровью. Так же цивилизованный европейский мир преступно молчал, когда в 1932-33 годах Украина миллионами хоронила своих граждан. Так же цивилизованный мир в Ялте поделил Европу пополам, отдав половину под ярмо Кремля.

Собственные территории возвращают не дипломаты… а исключительно войско, собственные вооруженные силы. Мы должны идти дальше – прекратить любую торговлю с оккупантом, разорвать все международные договоры», — сказал Семенуха.