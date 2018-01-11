 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
11.01.2018, Москва, Елена Острякова
  1 245 просмотров
Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецслужбы, Украина

Украина могла поставить взрывчатку для атаки на российские базы в Сирии


Взрывчатое вещество, из которого были изготовлены боеприпасы на дронах, атаковавших российские базы в Сирии — Хмеймим и Тартус, могло было быть доставлено из Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сегодня на брифинге заявил начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба России Александр Новиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Заслуживают внимания используемые беспилотниками боеприпасы. Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества боеприпасов использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов. Он не может быть изготовлен в кустарных условиях или извлечен из других боеприпасов», — сказал Новиков,

По его словам, в настоящее время проводятся специальные исследования с целью установления страны-изготовителя данного вещества.

На дронах были закреплены самодельные взрывные устройства массой около 400 граммов, снаряженные металлическими шариками с радиусом поражения до 50 метров. Каждый беспилотник нес 10 таких боеприпасов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть