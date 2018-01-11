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Украина могла поставить взрывчатку для атаки на российские базы в Сирии
Взрывчатое вещество, из которого были изготовлены боеприпасы на дронах, атаковавших российские базы в Сирии — Хмеймим и Тартус, могло было быть доставлено из Украины.
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Об этом сегодня на брифинге заявил начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба России Александр Новиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Заслуживают внимания используемые беспилотниками боеприпасы. Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества боеприпасов использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов. Он не может быть изготовлен в кустарных условиях или извлечен из других боеприпасов», — сказал Новиков,
По его словам, в настоящее время проводятся специальные исследования с целью установления страны-изготовителя данного вещества.
На дронах были закреплены самодельные взрывные устройства массой около 400 граммов, снаряженные металлическими шариками с радиусом поражения до 50 метров. Каждый беспилотник нес 10 таких боеприпасов.
Метки: атака на российские базы, взрывчатка, Сирия, Украина
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