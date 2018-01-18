18.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

685 просмотров

Украина по ошибке включила Эстонию в список оффшорных зон

Украина по ошибке включила Эстонию в список оффшорных зон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Эстонии Свен Миксер, сообщает издание ERR.ee.

По словам Миксера, такое решение было принято на Украине 27 декабря. Он считает, что Эстония по ошибке оказалась в украинском списке оффшорных зон, поскольку правительство Украины неправильно интерпретирует закон о налоге на прибыль.

“Мы подняли этот вопрос через наше посольство с Президентом Украины, который выразил понимание наших проблем, а также министра финансов и экономического советника премьер-министра”, — заявил глава МИД.

Миксер также заявил, что такое развитие событий подрывает экономические отношения между двумя странами.

“Мы работаем над устранением этой неприятной ситуации, чтобы свести к минимуму ущерб, нанесенный эстонским компаниям в результате этого печального инцидента. Несомненно, такое развитие подрывает экономические отношения между двумя странами”, — отметил он.

Напомним, ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что новые владельцы оффшоров, счета которых были арестованы в рамках специальной конфискации, не смогут вернуть эти деньги.