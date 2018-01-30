30.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Общество, Политика, Пропаганда, Украина

Украина провела испытания собственной крылатой ракеты


Сегодня состоялись успешные первые летные испытания украинской крылатой ракеты, передает корреспондент «ПолитНавигатогра».

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Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в Facebook.

«Состоялись успешные первые летные испытания украинской крылатой ракеты — эффективного, высокоточного оружия, которое на большой дальности может уничтожать вражеские цели — наземные и морские цели», — написал секретарь СНБО.

Он отметил, что для Украины это очень важное событие, потому что после тотального разоружения украинской армии согласно Будапештского Меморандума, на вооружении Вооруженных Сил Украины не осталось ни одной крылатой ракеты.

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