30.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

3 729 просмотров

Украина провела испытания собственной крылатой ракеты

Сегодня состоялись успешные первые летные испытания украинской крылатой ракеты, передает корреспондент «ПолитНавигатогра».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в Facebook.

«Состоялись успешные первые летные испытания украинской крылатой ракеты — эффективного, высокоточного оружия, которое на большой дальности может уничтожать вражеские цели — наземные и морские цели», — написал секретарь СНБО.

Он отметил, что для Украины это очень важное событие, потому что после тотального разоружения украинской армии согласно Будапештского Меморандума, на вооружении Вооруженных Сил Украины не осталось ни одной крылатой ракеты.